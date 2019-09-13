رئيس أوكرانيا يكشف سر السعادة

كشف رئيس أوكرانيا الممثل الكوميدي السابق فلاديمير زيلينسكي سر السعادة في الحياة، معتبرا أن السعادة بالنسبة له تتمثل بعائلة سعيدة.



وقال زيلينسكي خلال المنتدى السنوي (YES)، الذي عقد هذا العام تحت عنوان "السعادة الآن. مقاربات جديدة في العالم خلال أزمة": "ما معنى السعادة بالنسبة لي؟، لعائلتي؟، لزوجتي؟ زوجتي هنا، السعادة عندما تبتسم، أنا سعيد، لماذا لا... السعادة هي عائلة سعيدة".



في الوقت نفسه، اعتبر هذا الفنان الآتي من عالم التمثيل الكوميدي: أنه غير متأكد مما إذا كان سعيدا بكونه أصبح رئيسا. وقال: "هل أنا سعيد بأن أكون رئيسا؟" "لست متأكدا. لكنني سعيد لأن أكون رئيس أوكرانيا بالتحديد".



ووفقا لزيلينسكي، فإن الأسرة الأوكرانية المتوسطة ليست سعيدة في الوقت الحالي، لأنه عندما تجتمع على الطاولة، "تبقى هناك كراس فارغة حول هذه الطاولة"، لأن بعضا من أفراد الأسر يشاركون في النزاع العسكري الجاري في دونباس في شرق البلاد، وبعضهم الآخر ترك البلاد للعمل وتحصيل النقود في الخارج.