كسر بالرقبة واليد يوقف نشاط عاصي الحلاني الفني

تعرض الفنان عاصي الحلاني، منذ أيام قليلة، لحادث خطير، بعدما وقع من أعلى حصانه، ليتعرض بعد ذلك لعدة إصابات شديدة.



وعلم "الدستور" أن الفنان اللبناني يرقد هذه الفترة في أحد المستشفيات الخاصة هناك، بعدما تعرض لكسر مضاعف في أحد أضلاعه، بالإضافة إلى وضع "طوق" على رقبته لعدم استطاعته الحركة بشكل طبيعي.



وأجل الحلاني كافة ارتباطاته الفنية من حفلات وبرامج وخلافه، لمدة شهر كامل، حتى يستعيد عافيته بشكل كامل، ليعود بعد ذلك إلى عمله بشكل طبيعي.



والجدير ذكره، أن عاصي الحلاني يشارك في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".