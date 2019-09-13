أتلتيكو مدريد يكشف عن قميصه الثاني

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، عن قميصه البديل الثاني الذي صنعته له شركة "نايكي" للملابس الرياضية لموسم 20202019 والذي سيكتسي باللون الأزرق المستوحى من الزي الرسمي للفريق في تسعينات القرن الماضي.



ويحمل القميص الجديد للنادي الإسباني ذكريات عقد التسعينيات من القرن العشرين عندما بدأ الفريق في التحول من الكرة الكلاسيكية إلى الكرة الحديثة، كما يذكر هذا الزي بنجوم النادي القدامى الذين صنعوا تارخه طوال فترة طويل من الزمن.



وقال ساؤول نجويز، أحد أبرز لاعبي أتلتيكو مدريد: "الجميع يعرف أهمية عقد التسعنيات بالنسبة لنادينا، النجاحات التي تحققت في تلك الأعوام لا يمكن فهمها بدون الإشارة إلى مجهودات والتزام أجيال أخرى ساهمت في صناعة تاريخنا الكبير، نحن فخورون بارتداء هذا التصميم تكريما لكل من ساهموا في وضع نادينا في المكان الذي يحتله اليوم".