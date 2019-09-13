دبلوماسي: مصر مهتمة بزيادة أواصر العلاقات مع جيبوتي (فيديو)
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:19 م
ياسمين عباسطباعة
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مصر كدولة أفريقية تعتبر أفريقيا البيئة الحاضنة لها، حيث إن لنا في أفريقيا تاريخ طويل من الآلام والآمال المشتركة.
وأشار "سالم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية، خاصة دول القرن الأفريقي ودول حوض النيل علاقة مستمرة ودائمة ولا تسمح بأي فراغ، لأن أي فراغ سيشغله دول أخرى تضر بمصالح مصر في علاقتها مع أفريقيا.
وأكد "سالم"، أن مصر مهتمة بزيادة أواصر العلاقات مع جيبوتي، فهناك علاقات تجارية واقتصادية مشتركة، وأيضا علاقات أمنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية مشتركة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي والتي تعمل بدورها على تعزيز العلاقات الثنائية. شاهد
وأشار "سالم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية، خاصة دول القرن الأفريقي ودول حوض النيل علاقة مستمرة ودائمة ولا تسمح بأي فراغ، لأن أي فراغ سيشغله دول أخرى تضر بمصالح مصر في علاقتها مع أفريقيا.
وأكد "سالم"، أن مصر مهتمة بزيادة أواصر العلاقات مع جيبوتي، فهناك علاقات تجارية واقتصادية مشتركة، وأيضا علاقات أمنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية مشتركة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي والتي تعمل بدورها على تعزيز العلاقات الثنائية. شاهد