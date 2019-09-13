زيدان: لن أتسرع في قرار مشاركة هازارد أمام ليفانتي

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إنه لن يتسرع في الدفع بالوافد الجديد إيدن هازارد العائد من إصابة مقللا من فرص البدء أساسيا أمام ليفانتي بعد طول انتظار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت.



وغاب هازارد، المنضم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو قبل انطلاق الموسم، عن أول ثلاث جولات بالدوري بسبب إصابة بالفخذ.



وتعثر فريق زيدان في مستهل الموسم بالتعادل مع بلد الوليد وفياريال بعد الفوز على سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية ليحتل المركز الخامس بخمس نقاط.



ويبتعد حاليا بأربع نقاط عن غريمه أتليتيكو مدريد المتصدر.



وفي ظل غياب صانع اللعب إيسكو للإصابة والمهاجم جاريث بيل للإيقاف يأمل ريال في أن يبدأ هازارد مهامه كأيقونة جديدة للفريق.



لكن زيدان قال إن اللاعب الذي يحمل القميص رقم سبعة ربما يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي.



وقال المدرب الفرنسي "نحتاج لضبط النفس في التعامل معه لأنه غاب لنحو ثلاثة أسابيع".



وأضاف: "بالتأكيد نريد رؤية هازارد في الملعب لكن هناك الكثير من الضغوط والتوقعات وهو مستعد لها لكن يجب النظر إلى كيفية تقديمه ولا بد من التروي والتعقل".