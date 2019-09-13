وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لقبرص

عاد الى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.



وقام الفريق أول محمد زكي بزيارة مقر البرلمان القبرصي والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذي رحب بزيارة وزير الدفاع المصري والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة نظرًا لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.



كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصي بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافى والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.



وفي ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة.



من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين، حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

