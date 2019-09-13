توقيع اتفاقية لتأسيس فرع لكلية لندن للاقتصاد في العاصمة الجديدة

قامت السفارة المصرية في لندن بتوقيع اتفاقية مع London school of economics- جامعة لندن للاقتصاد لإنشاء فرع للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير المصري في بريطانيا ووزير الخارجية.



حضر سفير مصر لدى المملكة المتحدة طارق عادل حفل التوقيع على صفقة مع جامعة لندن لإنشاء فرع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC).



وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الاتفاق يأتي كجزء من رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم من خلال استضافة فروع من أفضل الجامعات في العالم.



وصرح السفير طارق عادل في كلمته أن مصر لديها القدرة على جذب أكبر الجامعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس على جودة التعليم في مصر وتتماشى مع خطة الدولة في تعزيز قطاع التعليم.



من جهته أشاد الدكتور عبد القادر مؤسس الجامعة الأوروبية في مصر بأهمية هذه الخطوة وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعد علامة فارقة في التعاون المصري البريطاني.



ويوجد أكثر من 19،800 طالب مصري مسجلين في برامج المملكة المتحدة.



ويذكر أن الجامعة مصنفة في المركزالثاني عالميا في مجال العلوم الإنسانية.