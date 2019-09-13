ضبط جزار وبحوزته سلاح ناري بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، اليوم الجمعة، من القبض على جزار وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش بروحين عيار 12 مم بقصد الدفاع عن النفس ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وتلقى اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، يفيد بضبط "عيد. ص. م"، جزار، مقيم في مطروح، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش بروحين عيار 12 مم بقصد الدفاع عن النفس ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وتم التحفظ على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.