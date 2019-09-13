قمة روسية إيرانية تركية بشأن سوريا في أنقرة الاثنين

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع نظيريه التركي، والإيراني حسن روحاني، في إطار قمة ثلاثية حول سورية.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "تعلمون أنه من المقرر عقد لقاء ثلاثي حول سورية، يوم الاثنين، مع ضامني عملية آستانا للتسوية بسورية".



وأضاف: "وهذا اللقاء سيكون في أنقرة، والرئيس سيتوجه إلى هناك.



طبعا ستكون لقاءات ثنائية أيضا مع أردوغان وروحاني".



وتسعى تركيا، التي تدعم بعض الجماعات المسلحة، إلى إحباط هجوم القوات السورية على المنطقة الشمالية الغربية من البلاد في محاولة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية بالقرب من حدودها.



ويصادف الأسبوع المقبل مرور عام على قيام روسيا، التي تدعم النظام السوري، بإبرام اتفاق لحفظ السلام مع تركيا بشأن منطقة إدلب.



وشاركت إيران، حليفة روسيا والدولة السورية، في جهود لتأمين مناطق مدنية آمنة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب.