قطاع الأعمال العام: شراء 24 ألف قنطار بالمزاد بالفيوم وبني سويف

واصلت شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - شراء الأقطان من المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقا لنظام التداول الجديد الذي يطبق تجريبيا في كلتا المحافظتين لموسم 2019.



وبلغت كميات الأقطان المشتراة منذ بدء موسم الجني وحتى الآن 23.9 ألف قنطار، وذلك من خلال المزادات العلنية التي تجرى على الأقطان المستلمة من المزارعين بمراكز التجميع، بقيمة إجمالية 50.2 مليون جنيه، وبسعر 2100 جنيه للقنطار.



ويتم احتساب سعر القنطار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة والقطن قصير التيلة إندكس A.



وكان قد تم تحديد عدد 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف وفقا لمناطق زراعة القطن في المحافظتين، حيث يجري تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة في تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).



ويحصل المزارعون - وفقا لنظام التداول الجديد - على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسي عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.



من ناحية أخرى، واصلت شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة في تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.



ويتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك في هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة - المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع - مع تقديم خطاب ضمان ساري حتى نهاية نوفمبر 2019.



وتعمل المنظومة الجديدة لتداول القطن على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.

