إبراهيم رضا: الإيمان والإحسان وجهان لعملة واحدة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جزاء الإحسان أن نجد مجتمع مطمئن، ومترابط، وبدون أمرض اجتماعية مثل الحقد الطبقي والغل والحسد المذموم، كاشفا أن الأولياء الصالحين ليسوا فقط من تم دفنهم في الأضرحة، بل كل من كان تقيا كان لله وليا.



وأضاف "رضا"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يمكن للمسلم الوصول إلى درجة الإحسان من خلال الخشوع والخضوع في العبادات، منوهًا بأن الإحسان في كل مناحي الحياة، ومن صوره أن نتقن العمل، ونؤدي عباداتنا في خشوع.



وأشار، إلى أن الإحسان يكون مع الحيوان وليس فقط الإنسان، منتقدًا من يحاول إلحاق الخوف بالحيوان قبل ذبحه، مشددًا بضرورة أن نشعر بأن هناك مراقبة على أعمالنا، متابعًا: "لازم نعمل ولادنا ثقافة العمل، ويتعبوا في عملهم حتى يقبل".



وأوضح "رضا"، أن الإيمان والإحسان وجهان لعملة واحدة، ويجب أن يتوفر الوجهان معًا، مشددًا بأن المؤمن قد يكون بخيل، ولكن لا يجب أن يكون كاذب، لأن الكذب من صفة النفاق.