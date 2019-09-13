داونينج ستريت: جونسون سيجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن جونسون سيجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورج يوم الاثنين لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل خروج بريطانيا المزمع يوم 31 أكتوبر.



كما سيجري محادثات مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل.