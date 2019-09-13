إبراهيم رضا: الإحسان رتبة ومكانة إيمانية رفيعة المستوى (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإحسان هو رتبة ومكانة إيمانية رفيعة المستوى، موضحًا أن النبي أراد أن يعلمنا أن الإحسان هو أن يدرك كل فرد أن الله مطلع على أعمالنا ويرانا.



وأضاف "رضا"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النوايا سنسأل عنها بين يدي الله، مؤكدًا أن الإحسان هو مقام رفيع المستوى لا يصل إليه إلا الأولياء، والأتقياء، والأنقياء، والمحبين لله.



وأوضح "رضا"، أن جزاء الإحسان كبير، لافتًا إلى أنه كلما مد الإنسان يده إلى مساعدة الأرامل والمحتاجين والفقراء كلما كان سببًا في أن الله يقف بجواره، منوهًا أنه من مظاهر الإحسان أن اللسان لا ينطق إلا بالطيب.