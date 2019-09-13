علامات الإصابة بـ«سرطان الرئة».. بينها ضيق التنفس

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا هامًا، عن بعض العلامات المرئية التي تظهر على الوجه، وتنذر بوجود سرطان الرئة وتساهم في الكشف المبكر عنه، يعتبر سرطان الرئة من أشرس أنواع السرطانات وأكثرها خطورة على الإنسان، وينتج ذلك عن نمو خلايا غير طبيعية داخل الرئتين، وتسبب هذه الخلايا غير الطبيعية في توقف وظائف خلايا الرئة المعتادة، وتوقف تطورها إلى أنسجة سليمة.



وقد نشرت الصحيفة بعض العلامات التي تظهر على الوجه وتنذر بهذا المرض، وهي سقوط أو ضعف أحد جفون العين مع قصور في الرؤية في العين نفسها، وفقدان التعرق على أحد جوانب الوجه، وهذه هي الأعراض الأولية التي يتسبب بها المرض، ثم تظهر بعد ذلك الأعراض الأخرى، مثل ضيق التنفس والسعال الدموي المستمر وفقدان الوزن السريع.



ومن المعروف أن السبب الرئيس للإصابة بهذا المرض هو التدخين، وأن الإقلاع عن التدخين هو الإجراء الوقائي الأكثر أهمية في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة، لكن مؤسسة بحثية لأمراض السرطان نشرت في المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بهولندا قالت أن تناول مزيج من الفاكهة والخضراوات يقلل من المخاطر، ويقلل احتمالات الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، خاصة لدى المدخنين، إضافة إلى القيام ببعض الأنشطة في الهواء الطلق لمدة يومين على الأقل كل أسبوع.