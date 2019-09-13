شاهد.. أول تعليق لـ هنا الزاهد عقب زفافها

أبدت الفنانة هنا الزاهد، سعادتها بالارتباط من الفنان أحمد فهمي، وحفل الزفاف الصاخب الذي أقيم أول أمس بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل.



وشاركت "الزاهد"، متابعيها، بصورة من زفافها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "كان حلمًا"، ووجهت الشكر لفريق عمل الزفاف كاملًا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن، أحمد فتحي، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.