ليبرمان: نتنياهو خدعني لمنع اغتيال هنية

أعلن وزير دفاع الاحتلال السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى خدعه لمنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.



وأوضح ليبرمان فى لقاء تلفزيونى للقناة الـ12 العبرية، الجمعة، أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا معه اتفاقا كان أحد بنوده إسقاط حركة حماس في غزة، مؤكدا أن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية.



وزعم ليبرمان أن نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ.



وأكد ليبرمان أن تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس، يصرح بذلك منذ عام 2009 ولكن حتى الآن لم ينفذها.