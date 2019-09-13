اليوم.. مناقشة رواية "ست أرواح تكفي للهو" لــ دعاء إبراهيم

تنظم منشورات إبييدي في السابعة مساء اليوم، حفل مناقشة وتوقيع رواية "ست أرواح تكفي للهو" للكاتبة الدكتورة دعاء إبراهيم، والذي تستضيفه مكتبة حورس بوك ستور بالإسكندرية. ويقدم الكتاب الدكتور عماد الدين الأكحل مدير شركات إبييدي ويقوم بإدارة المناقشة الكاتبة دينا عبدالسلام.



يذكر أنه سبق وصدر لــ"إبراهيم": مجموعة قصصية بعنوان "نقوش حول جدارية" ومتتالية قصصية بعنوان "جنازة ثانية لرجل وحيد"، والتي قد تَرشحت لجائزة ساويرس الثقافية لعامين مُتتاليين بالإضافة إلى رواية: "لآدم سبع أرجل".



ومما جاء في الرواية: "أغلقتُ أزرار القميص جيِّدًا، وانفلت من بينهم كما يحق لملدوغ أن يفعل، سمها يتحرك ببطء نحو مخي مباشرة، ذرَّاته السوداء تندمج بلحمي وتذيب خلاياي، سألت نفسي أكثر من مرة محاولًا التأكد مما حدث! كيف لم تحزن زوجته عليه وكأنه لم يكن زوجها؟! أشفقت عليه، وكلما زادت شفقتي عليه زادت رغبتي في قتل نفسي، تراكمت الأحداث فوق كتفي ندمًا، حتى كِدْت أسامحه على سخريته، وحاولت تذكر ما كان يقوله، فلم أتذكر شيئًا! بَدَا لي أنَّني قتلته بلا سبب!".