زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مناطق شمال شرق الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياش ريختر اليوم،الجمعة، مناطق شمال شرقي الفلبين، وبينها العاصمة، ما تسبب في إجلاء الناس من المباني والمدارس.



ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع إصابات أو الأضرار الناجمة عن الزلزال.



ويقع مركز الزلزال شمال شرق بلدة بورديوس بإقليم كزون 110 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة مانيلا.



وشعر بالزلزال سكان العاصمة مانيلا حيث جرى إخلاء المباني الحكومية والتجارية والسكنية والمدارس.



وجرى تعليق خدمة القطار المعلق في مانيلا بشكل مؤقت عقب وقوع الزلزال الذي تلته هزات أرضية بعد أكثر من 30 دقيقة.



وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادي، حيث تقع حوالي 90 بالمئة من الزلازل في العالم.