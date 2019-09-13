طريقة تسجيل «الإعاقة» لاستخراج «بطاقة الخدمات المتكاملة»

قالت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التى تتضمنها البطاقة فى إثبات الإعاقة نوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص وتجدد كل 5 سنوات.



وأضافت القباج خلال ورشة تدريب مسئولي مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة، أنه سيتم إطلاق الموقع الخاص بتسجبل الإعاقات من خلال وزارة الصحة، يلى ذلك إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التأهيل، والتي ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفى واستيفاء البيانات، يلى ذلك استخراج لبطاقة الخدمات المتكاملة، والتي سيتم استلامها من خلال مكاتب البريد، بالإضافة إلى تضمن البطاقات خاصية ميزة، والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.