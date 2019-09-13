"عاشق المسبحة" على طاولة ملتقى السرد العربي.. غدًا

يستقبل ملتقى السرد العربي، في السادسة والنصف مساء غد السبت، الإعلامية والروائية والناشطة الاجتماعية عبير سليمان رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، في حلقة نقاشية نقدية موسعة لروايتها "عاشق المسبحة"، بمقر الملتقى بالعجوزة.



بطل "عاشق المسبحة" هو أيقونة الفساد المعمرة، هو اللبنة التي يشيد عليها بناية وهيكل المنظومات النفعية الفاسدة، ذلك يُسرد عبر سطور ليست بعيدة عن مسار الدولة الناهض بعد 30 يونيو، ومحاولة محاربتها للفساد وإرهاق الناس ورغبتهم في بلوغ مرحلة ما بعد عنق الزجاجة، وضمن نسيج درامي راصد لكافة ملامح العبث والفجور والتقوى والمراجعة؛ لنرصد معًا نماذج متطرفة قد تقتل أي خير آني أو آتٍ.



ومنها نقرأ: انتهت هدى من لياليها الحمراء في بيروت مع مهاب، لإتمام صفقة الانحطاط الكبرى بعد فترة اعتصرت الشعب والوطن.



عادت "هدى" إلى منزلها الملطخ بالدنس، وهنا فتح لها حسن الباب، نعم حسن عبداللطيف "شمشرجي القانون" والعلاقات والصفقات، حسن الصاحب المخلص لأحمد مهاب المتستر بعباءة الزيف التي تليق بصديق مهاب "عاشق المسبحة".