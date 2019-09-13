روني يشيد بجوارديولا: لو درب منتخبنا لفزنا بكل شيء

أعرب قائد منتخب إنجلترا السابق، ​وين روني​، عن اسفه لعدم العمل مع مدرب ​مان سيتي​، ​بيب جوارديولا.



ويعتقد روني أن الجيل الذهبي لإنجلترا كان "سيفوز بكل شيء" لو كان جوارديولا مدربًا.



وقال روني: "نظرتم إلى فريقنا قبل عشرة أعوام، وربما كان لدينا أفضل مجموعة من اللاعبين في عالم كرة القدم: ​ريو فرديناند​، ​جون تيري​، ​آشلي كول​، ​ستيفن جيرارد​، بول سكول، ​فرانك لامبارد​، ​ديفيد بيكهام​، أنا، ​مايكل أوين​...".



واضاف: "لو كان لدينا جوارديولا مع هذه المجموعة من اللاعبين، لكنا فزنا بكل شيء، ولا شك في ذلك".