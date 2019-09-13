روني يشيد بجوارديولا: لو درب منتخبنا لفزنا بكل شيء
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
وكالاتطباعة
أعرب قائد منتخب إنجلترا السابق، وين روني، عن اسفه لعدم العمل مع مدرب مان سيتي، بيب جوارديولا.
ويعتقد روني أن الجيل الذهبي لإنجلترا كان "سيفوز بكل شيء" لو كان جوارديولا مدربًا.
وقال روني: "نظرتم إلى فريقنا قبل عشرة أعوام، وربما كان لدينا أفضل مجموعة من اللاعبين في عالم كرة القدم: ريو فرديناند، جون تيري، آشلي كول، ستيفن جيرارد، بول سكول، فرانك لامبارد، ديفيد بيكهام، أنا، مايكل أوين...".
واضاف: "لو كان لدينا جوارديولا مع هذه المجموعة من اللاعبين، لكنا فزنا بكل شيء، ولا شك في ذلك".
ويعتقد روني أن الجيل الذهبي لإنجلترا كان "سيفوز بكل شيء" لو كان جوارديولا مدربًا.
وقال روني: "نظرتم إلى فريقنا قبل عشرة أعوام، وربما كان لدينا أفضل مجموعة من اللاعبين في عالم كرة القدم: ريو فرديناند، جون تيري، آشلي كول، ستيفن جيرارد، بول سكول، فرانك لامبارد، ديفيد بيكهام، أنا، مايكل أوين...".
واضاف: "لو كان لدينا جوارديولا مع هذه المجموعة من اللاعبين، لكنا فزنا بكل شيء، ولا شك في ذلك".