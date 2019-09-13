حظك اليوم.. برج الدلو الجمعه 13 سبتمبر 2019
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: تعالج مسائل مالية وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.
عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.
مهنيًا: تعالج مسائل مالية وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.
عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.