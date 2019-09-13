دروجبا يرغب في رئاسة اتحاد الكرة الإيفواري

كشف الاسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده.



وأشار دروجبا إلى أن فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي عرض عليه العمل في مجال التدريب لكنه لا يستهوى حاليا التحول إلى هذا المجال.



وقال دروجبا خلال جلسة لرجال الأعمال في ابيدجان مساء الخميس "أنا قائد، رؤيتي أكبر من القيام بدور المدرب، المدرب يكون له تأثير على النادي، وأنا أريد أن يمتد تأثيري للأمة كلها".



وأوضح: "أريد أن أعيد دراسة كرة القدم بنظرة وطنية من أجل تطويرها".



وتقام انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الإيفواري قبل نهاية العام الحالي، حيث يقضي الرئيس الحالي اوجوستين سيدي ديالو ولايته الانتخابية الأخيرة.