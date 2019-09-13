حظك اليوم.. برج العقرب الجمعه 13 سبتمبر 2019
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: تفتح أمامك أبواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.
عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.
صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.
مهنيًا: تفتح أمامك أبواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.
عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.
صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.