حظك اليوم.. برج الميزان الجمعه 13 سبتمبر 2019
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:
مهنيًا: تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك المهنية.
عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.
مهنيًا: تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك المهنية.
عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.