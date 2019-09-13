حظك اليوم.. برج العذراء الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: تواجه قضية ظلم أو افتراء، أو تضطر إلى اتخاذ قرار بشكل مفاجئ وتقلب الأوضاع رأسًا على عقب وتعيد عقارب الساعة إلى الصفر.



عاطفيًا: لا تُضع وقتك بمراجعة الماضي والندم على ما كان، أنت قادر على التعويض في علاقتك الجديدة شرط عدم الوقوع في أخطاء الماضي.



صحيًا: عليك التطلع إلى حياة أكثر هدوءًا وانسجامًا في محيطك العائلي والاجتماعي حتى لا تؤثر الحالة النفسية فيك وفي صحتك.