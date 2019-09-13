حظك اليوم.. برج الأسد الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: تتلقى دعمًا من أصدقاء محبين أو حتى ممن يؤيد خطواتك ويراك الأقدر لتحمل بعض المسؤوليات، وتعرف اتصالات جيدة جدًا وتكون مثمرة.



عاطفيًا: تبدو متفائلًا وإيجابيًا وتبدد بعض الالتباس وتخوض تحديات شخصية تحوّل أفكارك الى واقع، يحمل إليك هذا اليوم آفاقًا وتغييرات استثنائية وخطوات تصاعدية.



صحيًا: يجب أن تأخذ حذرك من السعال وموجات البرد الخفيف ليلًا، فأنت عرضة للوقوع فريسة للمرض بشكل طفيف.