حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:



مهنيًا: تفرح لانفراجات مهمة وتبدو جذابًا ومطمئنًا لتطور الأحداث، وتصحح أخطاءك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقًا.



عاطفيًا: وضح كلامك جيدًا، لا تستسلم للكسل ولا تفسح في المجال لأي التباس أو سوء تفاهم مع الشريك، التوقيت غير مناسب.



صحيًا: إنتبه لصحتك ولصحّة بعض المقرّبين وتجنب الإهمال قدر المستطاع، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ.