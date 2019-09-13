حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 13 سبتمبر 2019
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:
مهنيًا: تفرح لانفراجات مهمة وتبدو جذابًا ومطمئنًا لتطور الأحداث، وتصحح أخطاءك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقًا.
عاطفيًا: وضح كلامك جيدًا، لا تستسلم للكسل ولا تفسح في المجال لأي التباس أو سوء تفاهم مع الشريك، التوقيت غير مناسب.
صحيًا: إنتبه لصحتك ولصحّة بعض المقرّبين وتجنب الإهمال قدر المستطاع، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ.
مهنيًا: تفرح لانفراجات مهمة وتبدو جذابًا ومطمئنًا لتطور الأحداث، وتصحح أخطاءك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقًا.
عاطفيًا: وضح كلامك جيدًا، لا تستسلم للكسل ولا تفسح في المجال لأي التباس أو سوء تفاهم مع الشريك، التوقيت غير مناسب.
صحيًا: إنتبه لصحتك ولصحّة بعض المقرّبين وتجنب الإهمال قدر المستطاع، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ.