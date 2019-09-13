حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: تلوح أعمال كثيرة في الأفق وتراكمات وتعب وإرهاق، ما يستدعي الكثير من التحضير والبرمجة والترتيب واستباق الأمور ووضع البدائل والتفكير في حلول.



عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتستعيد كامل حيويتك واشراقك، وتعود الأمور تدريجيًا إلى طبيعتها، عساك تكون قد تعلّمت درسًا سهلًا في الهدوء والرصانة والنضج.



صحيًا: عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، حتى لا تصاب بالسمنة خلال الفترة المقبلة بسبب إسرافك في الطعام.

