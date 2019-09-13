حظك اليوم.. برج الثور الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: أعد ترتيب حساباتك واسعَ إلى تعزيز الركائز والمصالح، تناقش موضوع إرث أو قرض، واغتنم الفرصة لكي تحلل الأوضاع المتقلبة ولتقييم الأمور.



عاطفيًا: تدهش الشريك بفعاليتك ويعترف لك بمخيلتك الغنية، عليك أن تتقبل المديح وتفتخر به فأنت تستحقه عن جدارة.



صحيًا: حافظ على وزنك ورشاقتك، ولا تهمل صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة تمكنك من المضي قدمًا.