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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الجمعه 13 سبتمبر 2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:

مهنيًا: أعد ترتيب حساباتك واسعَ إلى تعزيز الركائز والمصالح، تناقش موضوع إرث أو قرض، واغتنم الفرصة لكي تحلل الأوضاع المتقلبة ولتقييم الأمور.

عاطفيًا: تدهش الشريك بفعاليتك ويعترف لك بمخيلتك الغنية، عليك أن تتقبل المديح وتفتخر به فأنت تستحقه عن جدارة.

صحيًا: حافظ على وزنك ورشاقتك، ولا تهمل صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة تمكنك من المضي قدمًا.

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