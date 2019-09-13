محمد فرج يجسد بليغ حمدي في "الدوكودراما"

بدء الفنان محمد فرج في تصوير أحداث فيلمه الجديد "الدوكودراما"، وذلك تازمنًا مع ذكرى رحيل الموسيقار المبدع بليغ حمدي.



وقام فرج بالتحضير بشكل كامل لشكل شخصية الموسيقار الكبير، وعمل على إظهار أداءه وشكله بطريقة مميزة خلال أول أيام تصوير العمل.



الفيلم من اخراج حسن البليسي وإنتاج عمرو خضير، ويحمل اسم الدوكودراما.



محمد فرج ممثل جاء من صعيد مصر وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة جنوب الوادي لاحترافه التمثيل درس بأكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية كما أنه شغل منصب رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية لمدة ثلاث سنوات تقريبا ثم تخرج من الاكاديمية حصل علي ورشة الارتجال من مركز الهناجر للفنون بقيادة الدكتورة أماني يوسف.





