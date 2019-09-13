حظك اليوم.. برج الحمل الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: تمهل لا داعي إلى استعجال الصفقات، وضع حدًّا لمصروفك العشوائي، وحذار التسرع في توظيف الأموال أو استثمارها في قطاعات غير منتجة.



عاطفيًا: تعرف يومًا مزدهرًا على الصعيد العاطفي مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار.



صحيًا: أنت شخص رياضي وتتمكن من فقدان الوزن الزائد في غضون فترة قصيرة، تطوير لياقتك البدنية هو أهم ما تفكر فيه اليوم.

