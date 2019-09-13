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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعه 13 سبتمبر 2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تمهل لا داعي إلى استعجال الصفقات، وضع حدًّا لمصروفك العشوائي، وحذار التسرع في توظيف الأموال أو استثمارها في قطاعات غير منتجة.

عاطفيًا: تعرف يومًا مزدهرًا على الصعيد العاطفي مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار.

صحيًا: أنت شخص رياضي وتتمكن من فقدان الوزن الزائد في غضون فترة قصيرة، تطوير لياقتك البدنية هو أهم ما تفكر فيه اليوم.

الثور
مهنيًا: أعد ترتيب حساباتك واسعَ إلى تعزيز الركائز والمصالح، تناقش موضوع إرث أو قرض، واغتنم الفرصة لكي تحلل الأوضاع المتقلبة ولتقييم الأمور.

عاطفيًا: تدهش الشريك بفعاليتك ويعترف لك بمخيلتك الغنية، عليك أن تتقبل المديح وتفتخر به فأنت تستحقه عن جدارة.

صحيًا: حافظ على وزنك ورشاقتك، ولا تهمل صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة تمكنك من المضي قدمًا.

الجوزاء
مهنيًا: تلوح أعمال كثيرة في الأفق وتراكمات وتعب وإرهاق، ما يستدعي الكثير من التحضير والبرمجة والترتيب واستباق الأمور ووضع البدائل والتفكير في حلول.

عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتستعيد كامل حيويتك واشراقك، وتعود الأمور تدريجيًا إلى طبيعتها، عساك تكون قد تعلّمت درسًا سهلًا في الهدوء والرصانة والنضج.

صحيًا: عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، حتى لا تصاب بالسمنة خلال الفترة المقبلة بسبب إسرافك في الطعام.

السرطان
مهنيًا: تفرح لانفراجات مهمة وتبدو جذابًا ومطمئنًا لتطور الأحداث، وتصحح أخطاءك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقًا.

عاطفيًا: وضح كلامك جيدًا، لا تستسلم للكسل ولا تفسح في المجال لأي التباس أو سوء تفاهم مع الشريك، التوقيت غير مناسب.

صحيًا: إنتبه لصحتك ولصحّة بعض المقرّبين وتجنب الإهمال قدر المستطاع، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ.

الاسد
مهنيًا: تتلقى دعمًا من أصدقاء محبين أو حتى ممن يؤيد خطواتك ويراك الأقدر لتحمل بعض المسؤوليات، وتعرف اتصالات جيدة جدًا وتكون مثمرة.

عاطفيًا: تبدو متفائلًا وإيجابيًا وتبدد بعض الالتباس وتخوض تحديات شخصية تحوّل أفكارك الى واقع، يحمل إليك هذا اليوم آفاقًا وتغييرات استثنائية وخطوات تصاعدية.

صحيًا: يجب أن تأخذ حذرك من السعال وموجات البرد الخفيف ليلًا، فأنت عرضة للوقوع فريسة للمرض بشكل طفيف.

العذراء
مهنيًا: تواجه قضية ظلم أو افتراء، أو تضطر إلى اتخاذ قرار بشكل مفاجئ وتقلب الأوضاع رأسًا على عقب وتعيد عقارب الساعة إلى الصفر.

عاطفيًا: لا تُضع وقتك بمراجعة الماضي والندم على ما كان، أنت قادر على التعويض في علاقتك الجديدة شرط عدم الوقوع في أخطاء الماضي.

صحيًا: عليك التطلع إلى حياة أكثر هدوءًا وانسجامًا في محيطك العائلي والاجتماعي حتى لا تؤثر الحالة النفسية فيك وفي صحتك.

الميزان
مهنيًا: تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك المهنية.

عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.

العقرب
مهنيًا: تفتح أمامك أبواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.

عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.

صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.

القوس
مهنيًا: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك.

عاطفيًا: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوبًا مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.

صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.

الجدي
منهيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك والاستعداد للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيدًا بين واجباتك المهنية والشخصية.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تلتقي أخيرًا نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.

صحيًا: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبدًا، لذا قد تسبب لك إرهاقًا لكنك تشعر بالسعادة.

الدلو
مهنيًا: تعالج مسائل مالية وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.

عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.

الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تعيش يوما مليئا بالراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة.

عاطفيًا: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفًا مهمًا في حياتك العاطفية.

صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل عند سماعك أخبارًا غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ واخلد إلى نفسك.

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