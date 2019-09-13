الدوري الألماني: لايبزيج يريد قول كلمته ضد البافاري

ناشد المدرب يوليان ناجلسمان فريقه لايبزيج أن يؤكد قدرته على المنافسة على لقب الدوري الألماني في كرة القدم، عندما يستضيف السبت المرشح الدائم بطل المواسم السبعة الماضية بايرن ميونيخ، في أقوى مباريات المرحلة الرابعة من البوندسليجا.



وحقق لايبزيج العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في مبارياته الثلاث الأولى، ما منحه الصدارة بفارق نقطتين عن العملاق البافاري. وسجل لاعبو لايبزيج تسعة أهداف، وتلقت شباكهم هدفين فقط.



ودفع هذا الأداء لوثار ماتيوس، النجم السابق لبايرن وقائد منتخب ألمانيا الفائز بمونديال 1990، الى اعتبار لايبزيج مرشحا فعليا للمنافسة على اللقب بإشراف ناجلسمان الذي علق بالقول "أنا سعيد دائما عندما يرى أحد الاختصاصيين التطور الإيجابي للفريق".



وتابع "أما الآن فعلينا تأكيد ذلك (...) المباراة لن تكون حاسمة في السباق نحو اللقب لكن تحقيق الفوز من شأنه أن يمنحنا الكثير من الثقة".



واعتبر ناجلسمان (32 عاما)، أحد أصغر المدربين في الدوري الألماني، أن هداف الفريق تيمو فيرنر (23 عاما) قد يصنع الفارق أمام بايرن بعدما سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6 أهداف).