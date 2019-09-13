تويتر يغلق حساب زعيم الحزب الشيوعي الكوبي وابنته

حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابات زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو وابنته ماريلا كاسترو وأكبر وسائل إعلام رسمية في خطوة ندد بها اتحاد الصحفيين الكوبيين ووصفها بأنها "رقابة هائلة".



كما حجب الموقع حسابات عشرات الصحفيين في وسائل إعلام كوبية تديرها الدولة وكذلك الحساب الرسمي لوزارة الاتصالات في حملة تمت في وقت متأخر مساء الأربعاء.



وكتبت وسائل إعلام رسمية على مواقعها الإلكترونية أن تويتر لم يفسر سبب هذا الإجراء كما لم يعلن عنه مسبقا. ولم ترد الشركة المالكة للموقع على طلب التعقيب حتى الآن.



قال اتحاد الصحفيين الكوبيين إن تويتر سبق وأن حجب حسابات فردية لكن تم استعادتها.



جاءت تلك الخطوة بينما كان الرئيس ميجيل دياز كانيل يلقي كلمة للأمة عبر التلفزيون الرسمي ويحذر من أزمة طاقة بسبب العقوبات الأمريكية.