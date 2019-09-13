ألمانيا تدعو إلى إجراءات أوروبية للحد من الانبعاثات الكربونية

دعا وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية.



وقال شولتس اليوم الجمعة، في مستهل اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي: "من المهم أن يعلم الجميع أنه يتعين علينا القيام بخطوات حثيثة الآن لوقف تغير المناخ الذي أحدثه البشر"، مضيفا أنه سيُجرى مناقشة "السبل المختلفة لتطبيق تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".



وذكر شولتس أن هناك اهتماما كبيرا بالضرائب الألمانية للانبعاثات الكربونية على تذاكر الطيران، مضيفا أن هذا قد يُصبح نموذجا قابلا للتطبيق في العديد من الدول الأخرى.



وقال الوزير: "ربما يكون ذلك شيئا تستطيع جميع الدول الأوروبية القيام به على نحو مشترك"، مضيفا: أن تخفيف الأعباء الضريبية على تذاكر القطارات يلقى رواجا على المستوى الأوروبي.