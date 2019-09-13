الدوري الإيطالي: اليوفي يواجه فيورنتينا معززًا صفوفه بساري

تعود عجلة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الدوران بعد فترة الاستراحة الدولية، ويعود معها يوفنتوس لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بالحلول ضيفا على فيورنتينا السبت في المرحلة الثالثة، معززا بعودة مدربه ماوريتسيو ساري ومستوى مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وغاب ساري (60 عامًا) عن الفوز الأول لبطل المواسم الثمانية الماضية أمام بارما لمعاناته من التهاب رئوي، وحضر في مدرجات ملعب أليانز ستاديوم في تورينو خلال الفوز المثير في المرحلة الثانية على وصيف الموسم الماضي نابولي بنتيجة 4-3.



لكن المدرب السابق لتشلسي الإنجليزي سيتواجد للمرة الأولى على دكة البدلاء في ملعب فيورنتينا الباحث عن فوز أول هذا الموسم، قبل انتقاله مع يوفنتوس إلى العاصمة الإسبانية الأربعاء لملاقاة أتلتيكو في انطلاق منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



أما رونالدو فيعود إلى "سيري أ" بعد تسجيله "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في مرمى ليتوانيا الثلاثاء خلال تصفيات كأس أوروبا 2020 التي انتهت بفوز منتخب بلاده 5-1، ليصبح أفضل هداف في تاريخ التصفيات الأوروبية بـ25 هدفًا متجاوزًا الإيرلندي روبي كين.