الرئيس الأوكراني يتوقع الاجتماع مع ترامب في سبتمبر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال سبتمبر الجاري، وكذلك إجراء محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا بهدف حل النزاع في دونباس.



وردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات حفظ سلام في منطقة دونباس الواقعة في شرق البلاد قال خلال مؤتمر اليوم الجمعة، إنه لا يريد أن تصبح المنطقة مثل إقليم ترانسدنيستريا الذي انفصل عن مولدوفا وتتمركز به قوات روسية على نحو دائم.