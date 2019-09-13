مباريات مونديال السلة اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها

ينطلق اليوم، مباريات المربع الذهبي "الدور نصف النهائي" ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، المقامة حاليًا في الصين.



وتحتضن الصين فعاليات كأس العالم لكرة السلة التي انطلقت يوم 31 أغسطس الماضي، وتستمر حتى 15 سبتمبر، حيث ستلعب البطولة في 8 مدن مختلفة.



ولأول مرة تقام بطولة كأس العالم للسلة هذا العام بنظام مشاركة 32 منتخبًا، في صراع مثير ومنتظر على التتويج باللقب العالمي.



واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات الدور قبل النهائي بمونديال السلة وهي، إسبانيا وفرنسا وأستراليا والأرجنتين، التي ستتصارع للوصول لنهائي الحلم والمنافسة على لقب كأس العالم في بلاد التنين.



ويقدم موقع "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الجمعة في انطلاقة مشوار نصف النهائي بمونديال السلة:



- فرنسا VS الأرجنتين 10:00 بتوقيت القاهرة



- إسبانيا VS أستراليا الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة



تُنقل مباريات نهائيات كأس العالم 2019 التي تحتضنها الصين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بشكل يومي على الهواء مباشرة.