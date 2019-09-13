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مصر

الحكومة تنفي تطبيق "التأمين الصحي الشامل" في محافظات دون أخرى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من تصريحات حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها.

وقال المركز في بيان صادر عنه قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2019، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من تشغيلها التجريبي، والذي انطلق في الأول من يوليو حتى النصف الأول من سبتمبر الجاري، مُضيفةً أنه تم توفير الخدمات العلاجية لنحو 920 ألفًا من الرجال والنساء والأطفال من مواطني محافظة بورسعيد.

وأضافت الوزارة أن هيئة الرعاية الصحية تسلمت مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب الإعلان عن التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، و[تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).

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