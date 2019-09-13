تحصين أكثر من 235 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

قالت محافظة الغربية، إنه تم تحصين أكثر من 235 ألف رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن أعمال الحملة الثانية للتحصين التي بدأت 22 يونيو الماضي.



وأضافت المحافظة أن حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة تواصل عملها لحين الوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع مراكز المدن والأحياء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة الثانية لتحصين المواشي.



وأوضحت أن هناك متابعة دورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.