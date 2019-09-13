السويد تدرس فرض قوانين جديدة لمنع فوضى "السكوتر"

تتجه السلطات السويدية لفرض قوانين جديدة على مستخدمي الدراجة الكهربائية "السكوتر"، وذلك في مسعى لمنع الفوضى في استخدامه بعد انتشاره بدرجة كبيرة في المدن الكبرى بالبلاد.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن وزير البنية التحتية السويدي يرغب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا النمو السريع في استخدام "السكوتر" الذي كان له آثار سلبية منها تزايد الحوادث التي وصلت إلى 241 حادثة حتى الآن هذا العام مقابل 21 حادثة فقط العام الماضي.





