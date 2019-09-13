فيتنام: اتهام النائب السابق لرئيس مدينة هو تشي منه بالفساد

يواجه النائب السابق لرئيس مدينة هو تشي منه في فيتنام اتهامات بالفساد في قضية تشمل بيع ممتلكات تعود للدولة لقطب عقارات فاسد، الأمر الذي أدى إلى خسارة مالية كبيرة للحكومة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة.



ونقلت صحيفة "توي تري" عن الإدعاء العام في فيتنام، أن نجوين هوو تين62 عاما واجه اتهاما هذا الأسبوع بـ" بانتهاك قوانين إدارة أصول الدولة والتسبب في خسارة وإهدار مال" بعد أن تم احتجازه في السجن في نوفمبر 2018، مضيفة أنه اعتقل في نوفمبر الماضي.



ووجه الإدعاء اتهامات لتين وثلاثة شركاء آخرين ببيع منزل مملوك للدولة لقطب العقارات "فان فان آنه فو"، مما دى لخسارة الحكومة 35 مليون دولار.



والقضية واحدة من العديد من قضايا الفساد الكبيرة المتهم بها "فو"، العميل السري السابق في وزارة الأمن العام بفيتنام.