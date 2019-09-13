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عالم

روسيا: واشنطن تتعمد التدمير الممنهج للاستقرار الاستراتيجي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
سيرجي لافروف،
سيرجي لافروف،
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمل بلاده في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها في مجال الحد من التسلح، مشيرًا إلى أن موسكو منفتحة للحوار مع واشنطن في هذا المجال.

وقال لافروف لصحيفة "ترود" الروسية اليوم الجمعة: "لقد تبنت واشنطن نهجا متعمدا للتدمير الممنهج لبنية الاستقرار الاستراتيجي من أجل ضمان حريتها الكاملة في المجال العسكري".

وأضاف، "أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هو أكبر مثال ودليل على ذلك.

وحث لافروف الولايات المتحدة على عدم نسيان الدور الخاص المشترك للبلدين في الحفاظ على الأمن العالمي، معربا عن أمل بلاده في أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة نهجها الهدام في مجال التسلح.

وتابع قائلا: "نأمل أن تتحلى واشنطن بالمسئولية، ونحن نظل منفتحين على إجراء حوار بناء معها حول جميع قضايا الحد من التسلح".

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