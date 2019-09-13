عبدالدايم: منتخب ناشئات الطائرة أدى مباراة ماراثونية أمام تايلاند

قال أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمونديال ناشئات الطائرة، إن منتخب مصر أدى مباراة ماراثونية أمام تايلاند، مشيدا بأداء فتيات الفراعنة في اللقاء.



وكانت مصر فازت 3-2 على تايلاند في بطولة العالم لناشئات الطائرة لتلعب اليوم (الجمعة) مع بلغاريا للمنافسة على المراكز من 9 إلى 12.



وقال عبدالدايم: "منتخب تايلاند تميز بالسرعة لكننا تغلبنا عليه بالإرسال القوي وحائط الصد، واستطعنا الفوز للمنافسة على 3 مراكز متقدمة ببطولة العالم".



وأوضح أن اتحاد الطائرة لن يتأخر عن الدعم المادي والمعنوي لمنتخب الناشئات، مؤكدا أنه تقرر صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل لاعبة بعد الأداء المميز أمام تايلاند وفي حالة الفوز على بلغاريا سيتم صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعبة.



وأشار إلى أن طموح المسئولين عن المنتخب قبل بداية البطولة كان العبور لدور 8، لكننا قابلنا فرقا كبيرة مثل الصين والبرازيل، وكان هناك فارق كبير في المستوى خاصة أن هذا يعد أول احتكاك عالمي للاعبات منتخب مصر للناشئات ومستوى يختلف تماما عن إفريقيا.



وأضاف، أن ضعف مستوى الدوري المحلي له تأثير على المنتخبات، لكن مهمة اللجنة الفنية للاتحاد في الفترة المقبلة أنها ستقوم بإعادة صياغة جميع المسابقات بهدف اخراج عناصر مميزة للمنتخبات في جميع الأعمار السنية.



وعن تنظيم البطولة على أرض مصر، قال عبدالدايم: "تلقينا اشادات كبيرة من الاتحاد الدولي للطائرة، 20 منتخبا على أرض مصر في محافظتين "القاهرة والإسماعيلية" أشادوا جميعهم بحسن الاستقبال والضيافة.. أعتقد أن هذا انتصار للرياضة المصرية، ويؤكد أن مصر غنية بكوادرها.