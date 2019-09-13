سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد كل محاور ميادين بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محور ٢٦ يوليو في الاتجاهين، وكذلك عموم الطريق الدائري وجميع النزلات وكذلك كوبري أكتوبر وكوبري الجلاء وشارعي الهرم وفيصل.



وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية والطرق والشوارع الرئيسية كافة.



وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.



كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.



وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين اتباع تعليمات وآداب المرور.