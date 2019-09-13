أسباب زيادة خطورة الإصابة بالذبحة الصدرية (فيديو)

كشف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور خالد رفعت، عن الأسباب التي تؤثر في الإصابة بالذبحة الصدرية وتزيد من خطورة الإصابة بها، منها سن المريض، ومستوى السكر والكولسترول، والتدخين والوزن الزائد، ومشاكل الأمراض الوراثية من الذبحة الصدرية في نفس العائلة.



وأضاف "رفعت"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، أن التدخين بشكل عام وليس تدخين السجائر فقط يؤثر على الإصابة بالذبحة الصدرية محذرا من جميع وسائل التدخين سواء السجائر أو الشيشة أو حتى الوسائل الأخرى التي يتم الترويج لها على أنها أمنة بشكل أكبر.



وأوضح "رفعت"، أن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية هو ألم منتشر في الصدر، مع انتشار أيضا في الكتف والذراع الشمال في بعض الحالات، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمريض السكر فإن وضعه مختلف، وعندما يصاب بذبحة صدرية قد لا يشعر بألم وإنما قد يشعر بألم في المعدة.