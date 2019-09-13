السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في فيصل

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل دون إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

