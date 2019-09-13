الصين تندد بتمرير الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتعلق بشينجيانج

أعلنت الصين معارضتها الشديدة لتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتعلق بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب البلاد، داعية الجانب الأمريكي إلى الحيلولة دون تحويل المشروع إلى قانون لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالعلاقة الشاملة بين الصين والولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم تعليقا على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "سياسة حقوق الإنسان للويغور 2019"- " في تجاهل تام للحقائق، انتقد مشروع القانون وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وسياسة الحكومة الصينية هناك، وشوههما".



وأضافت يينغ، أن هذا التدخل الصارخ في شؤون الصين الداخلية لن يسفر إلا عن زيادة سخط الشعب الصيني.



وتابعت يينغ: "نحث الجانب الأمريكي على احترام الحقائق والعودة إلى العقل، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ ذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية، والتوقف عن دفع تحويل مشروع القانون إلى قانون، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بالعلاقات الشاملة بين الصين والولايات المتحدة".

