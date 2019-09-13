الصين: نؤيد رفع العقوبات على إفريقيا الوسطى

قال نائب الممثل الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو"، إن الصين تؤيد الرفع المبكر للعقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى.



وأضاف تاو – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- أن الموقف الصيني تجاه هذه القضية ثابت، وإنها بناء على الوضع على الأرض ورغبات حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، تؤيد الرفع المبكر لحظر الأسلحة عنها والإجراءات الأخرى ضدها.



وتابع تاو: أن الوضع الكلي في جمهورية أفريقيا الوسطى يتجه نحو الأفضل، مشيرا إلى أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى التزمت بتطبيق اتفاق السلام والمصالحة، وتم تحقيق تقدم إيجابي في الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمراجعة مجلس الأمن لحظر الأسلحة.



وأشار تاو إلى أن قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة إلى إفريقيا الوسطى سيساعد في تعزيز بناء القدرة بشأن السلام والأمن وتعزيز السلام والاستقرار هناك.

